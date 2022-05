Mathilde NORMAND

De formation initiale artistique (BAC Arts appliqués et Licence en Histoire de l'art) et après développement de mon sens du beau et Dubonnet, j'ai décidé de rentrer en Info-Com option publicité afin de d'optimiser mes qualités dans ce secteur. Forte de mes deux diplômes et de mon enrichissement personnel, j'ai passé une frontière pour arriver à Bruxelles ou j'ai tour à tour travailler pour Paris Match et La Charte maison d'édition et imprimerie d'art comme Chef de Publicité et Conseillère Clientèle. C'est en revenant en terre promise que j'ai étoffé mes connaissances en commerce en rentrant chez Omédias, régie publicitaire web et presse. Aujourd'hui à la recherche d'un emploi dans la communication, je me présente à vous avec enthousiasme et volonté de fer et de faire.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de la relation client

Relations Presse

Communication visuelle

Communication externe

Stratégie de communication

Relationnel

Prospection commerciale

Conseil en communication

Communication

Négociation commerciale

Développement commercial

Communication orale

Rédaction