Diplômée de Kedge BS (Bordeaux), mon parcours à la fois professionnel et scolaire s'est dessiné autour du marketing et, au travers de diverses expériences dans de grandes entreprises (Danone, Leclerc, Urgo...) je me suis perfectionnée dans l'univers de la grande consommation dans des secteurs variés comme l'agroalimentaire ou encore le textile.



Mes compétences :

Ventes

IT Pack Office

Panels Nielsen

Trade Marketing

Grande Consommation

Digital

Développement produit