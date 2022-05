MON CV COMPLET : http://www.doyoubuzz.com/mathilde-ollivier_2



Passionnée de vins, originaire du vignoble nantais, et après 7 ans d'expérience dans le vignoble ligérien. Je suis désormais installée au coeur du vignoble provençal en tant qu'oenologue-conseil, prestataire de services en oenologie et, avec également des missions de consulting en management de la qualité.



Mes compétences :

Qualité

Oenologie

Vins & spiritueux

Sociabilité et sens du contact humain affirmé

Rigueur dans le travail

Vin

Dégustation