Marine LE MENN

Bonjour,



Fascinée par l'état d'esprit de l'amélioration continue et le Lean Management, je prends plaisir à développer cette culture en entreprise (à tous les niveaux/services).

Depuis 5 ans, j'ai eu l'occasion de travailler aussi bien sur des projets de réduction des gaspillages (pertes matières, SMED, ...) que sur des projets d'amélioration de la sécurité et de l'organisation (revue du management des performances: point 5min, ...).

Je suis toujours à la recherche de contacts, de communautés d'échanges sur les bonnes pratiques de l'amélioration continue et du Lean Management.



Les mots qui me décrivent:

- autonome,

- le sens du contact,

- le gout du travail sur le terrain,

- dynamique,

- esprit pédagogue.



Mes compétences :

Amélioration continue

Performances industrielles

Animation d'équipe

Gestion de projet

Lean

Production