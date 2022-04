Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo!



Habitant à Toulouse, j'ai décidé d'entrer en Ecole d'Ingénieurs Agroalimentaire à Rennes, AGROCAMPUS OUEST, afin de suivre une formation qui me tenait à cœur dès le lycée. Passionnée de cuisine et de pâtisserie, c'est tout naturellement que je me suis spécialisée en R&D en dernière année de formation. Cela me permet aujourd'hui d'allier connaissance des aliments et création de l'esprit afin d'étudier les réactions qui se passent à l'intérieur des produits que je développe.



Diplômée en Septembre 2012, une première mission intérimaire m'a permis de travailler sur de nouveaux projets de développement à l'Export en tant que chef de projet junior tandis qu'un second poste au sein de Maison Apollinaire - Le Temps des Cerises m'a permis de travailler à la mise en place des documents de traçabilité et des procédures R&D nécessaires à l'IFS version 6 tout en travaillant sur le développement de nouvelles gammes de produits alliant innovation et tradition culinaire.



Spécialisée en développement nouveaux produits, j'aimerai échanger avec vous sur vos expériences et votre formation donc n'hésitez pas à me contacter afin de me faire découvrir votre activité et vos centres d'intérêt.



A très vite!



Céline Artico



Mes compétences :

Développement

Agroalimentaire

Recherche

Innovation

Formulation

Statistique appliquée

Technologie Alimentaire

HACCP

Normes IFS

Sécurité alimentaire

Gestion de projet

Sciences des aliments

Génie des procédés

Anglais

Industrialisation

BRC

Gestion d'équipe