Mathilde ORDONNAUD

Aujourd'hui, spécialisée dans le dessin technique 2D et 3D, mon statut d'auto-entrepreneur me permet souplesse et réactivité.

J'ai travaillé pendant 4 ans auprès d'une tonnellerie pour des plans à façon de tonneaux, foudres,... mais aussi implantation de chais.

Auparavant, j'avais été responsable informatique dans le cadre d'un bureau de Géomètre Expert, spécialisé dans la photogrammétrie, pendant 12 ans.

Je suis très à l'aise avec le dessin, les tirages de plans, les retouches de photos.

J'étais aussi responsable de l'équipe dessin cartographique et restitution numérique (dessin 3D à partir de photos aériennes).

Je connais bien les logiciels de dessin Microstation, sous lequel je développais en MDL, ainsi que Autocad.



Mes compétences :

Autocad

Dessin

Microstation

Dessin technique

Animation d'équipe