Mathilde OUVRARD

Bonjour,



Je suis diplômée d'un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à l'IUT de Nantes, option Gestion et Management des Organisations.

Tout au long de ces 2 années de formation, j'ai pu acquérir des notions entre autres dans les domaines de la gestion, du marketing et de la communication.



Afin de valider ce diplôme, j'ai effectué un stage d'une durée de 10 semaines au sein de l'entreprise Graphy Océane spécialisée dans la sérigraphie sur textile, située à Thouaré sur Loire.



Actuellement, je travaille au sein de la société 37deux, promoteur de vente en BtoB en tant que chef de projet Goodies.



Pour davantage d'informations me concernant, vous pouvez consulter mon blog professionnel où vous trouverez des nombreuses informations :

https://sites.google.com/site/mathildeouvrard/home



Mes compétences :

Cegid

Bureautique

Relations sociales