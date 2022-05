Mathilde PAGOT

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT:



– Réaliser l'ensemble des essais en laboratoire R&D

– Améliorer des formules de bases pour les adapter aux attentes des clients

– Comparer des matières premières (sourcing)

– Travailler sur les propriétés physico-chimiques (pH, viscosité, texturomètres,...) et

organoleptiques (texture, goût, visuel, odeur) des produits

– Travailler sur la conservation microbiologique et physico-chimique des ingrédients et

produits finis





GESTION DU LABORATOIRE:



– Accueillir, encadrer et former du personnel au sein du laboratoire (stagiaires, visite

client,...),

– Assurer le "bon fonctionnement" du laboratoire