Mathilde PARENT

15 ans d'expérience commerciale dans le suivi et le développement de clients, comptes clés et grands comptes, français et étrangers dans les secteurs presse et services prépayés aux entreprises.



- animation commerciale : ventes d'espaces promotionnels et de prestations à valeur ajoutée.



- Prospection de nouveaux clients



- Conseils et recommandations stratégiques sur le mix-marketing.



- Management et coordination de projets :



- 7 ans dans un environnement international : plus de 5 ans dans un contexte professionnel, près de 2 ans passés à l'étranger (Cambodge, Amérique Centrale et Canada).



Mes compétences :

B2B

Business

Commercial

Conseil

Distribution

Export

Grands comptes

Import

International

Médias

Presse

Service clients

Stratégie

ventes