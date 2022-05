Mathilde PAYAN

Forte de six années d'expériences en tant que chef de projets dans plusieurs agences de communication événementielles, j'ai développé les compétences suivantes :



Communication événementielle

Mise en œuvre et coordination avant / pendant / après : gestion logistique (lieu, technique, prestataires..), administrative (autorisations, contrats) et budgétaire.

Recommandation stratégique, création d’événement de A à Z (brief, veille, étude concurrentielle, conseil, conception-rédaction, signature, fil rouge, plan de communication).



Communication visuelle

Création de supports de communication (plaquette, présentations commerciales)

Supervision d'identité graphique (logo, masque, invitations, roughs,...) Moodboards, mise en page



Mes compétences :

Pack office

Tourisme d'affaires

Gestion de projets

Organisation

Commercial

Management d'équipe

Evénement professionnels

Evènementiel et logistique

Communication événementielle

Evénementiels et salons

Travail en équipe

Stratégie digitale

Communication