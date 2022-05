Mathilde PAYEN

Riche de mon expérience de près de quatre ans au sein d'une radio associative de communication sociale, je suis actuellement à la recherche d’un emploi de technicienne/animatrice. Je propose aujourd'hui mes services pour prendre l’antenne à toute plage horaire.



Au cours de ces années, j’ai déjà pu réaliser et animer des émissions tant culturelles que divertissantes. J'ai par exemple été affiliée aux “matinales”, en direct, tous les jours. On m'a également confiée la réalisation d'émissions, la programmation musicale et publicitaire journalière, ainsi que la confection de jingles. Je connais donc les rouages et le fonctionnement d’une radio et m’adapte sans difficulté à la ligne éditoriale.



Je suis dotée d’un excellent sens de la communication, d’une bonne élocution et d'une grande facilité d'adaptation.