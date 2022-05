Mathilde PERALDI

Diplômée en droit public des affaires, je mets à votre disposition ma formation et mon expérience en droit public pour vous accompagner dans le développement de vos projets et la résolution de vos litiges. Je m’engage à vous apporter des réponses claires et argumentées, des solutions pratiques et pragmatiques, de défendre au mieux et au plus juste vos intérêts.



Mes compétences :

Droit de la construction - Droit immobilier

Urbanisme

Droit public

Commande publique

Fonction publique

Transfert de personnel