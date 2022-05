Mathilde PÉRIGNON

Tombée depuis toute petite dans l'art, c'est tout naturellement que j'ai voulu en faire mon métier. Passion-métier, métier-passion, j'ai évolué pendant 7 ans dans le monde du théâtre et des arts plastiques, obtenant ma licence de mise en scène, me formant aux Beaux Arts et à l'actorat. De belles rencontres m'ont emmenée vers l'accompagnement et le soin à la personne. Je me formai donc à l'art thérapie et au coaching en entreprise.

Je désire aujourd'hui permettre aux personnes de trouver un mieux être, de retrouver leurs valeurs, leurs capacités, dans le monde de l'entreprise, du social et du soin, à travers l'expérience artistique et créatrice.



Mes compétences :

Psychologie

Coaching professionnel

Théâtre

Coaching

Rédaction web

Accompagnement au changement

Danse

Psychopathologie

Arts graphiques

Psychologie sociale

Art