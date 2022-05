Mathilde PÉRIGNON

Je suis assistante commerciale à mi-temps dans une agence immobilière depuis bientôt 4 ans. Mes anciennes expériences : commerciale chez un fabricant de menuiseries extérieures, assistante chez un cuisiniste, agent d’accueil et standardiste dans des maisons de champagne ou autres boîtes...



J’ai toujours aimé gérer des tâches professionnelles diversifiées et me sentir utile pour les autres. C’est pourquoi je me lance en tant qu’assistante indépendante à distance principalement, dans un premier temps.

Je peux m’adapter dans chaque domaine. N’hésitez pas à me contacter que vous soyez artisans, commerçants, indépendants... mais aussi particuliers ! Je me ferai un plaisir d’effectuer vos tâches administratives, classements, archivages numériques de vos documents ou toute autre demande.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel