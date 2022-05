Mathilde PERRAULT

Auparavant sage-femme pendant quatre années, j'ai suivi ma passion et décidé d'intégrer en septembre 2014 la formation intensive d'initiation et perfectionnement en stylisme et modélisme à ESMOD. Je suis très déterminée et passionnée par mes nouvelles études. Mon précédent métier m'a enseigné la rigueur, l'organisation, la gestion du stress ainsi que le travail en équipe.

L'année précédant mon intégration à ESMOD j'ai créé ma marque «Bibich» . Mes principales créations pour enfants:

gigoteuses, tours de lits, bavoirs, doudous… sont sur ma page facebook « bibichtheblog ».

Je termine actuellement ma 3ème et dernière année spécialisation enfant à ESMOD Roubaix et effectue mon stage de fin d’études, d’une durée de 6 mois, chez Okaïdi à Roubaix.

Je recherche donc un emploi de styliste dès le 1er janvier 2017 .



Mes compétences :

Relecture prototype

Dessin technique

Plan de collection

Anglais technique

Graphisme

Planche d'ambiance

Dossier technique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Cdesign