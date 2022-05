Stéphanie CARLIER

Je suis titulaire d'un Bac+5 en Art et Culture avec une spécialisation en communication et management de projets.

Après plusieurs expériences dans l'événementiel littéraire, j'oriente aujourd'hui ma vie professionnelle vers les métiers de la communication et des relations presse.





Mes compétences :

Organisation d'évènements

Relations Presse

Médiation culturelle

Communication

Budgets

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Adobe Photoshop