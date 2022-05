Stéphanie CARLIER

Coach certifiée, Consultante et Formatrice, j'accompagne des entreprises, des équipes, des collaborateurs dans leur développement.



Je travaille essentiellement sur les thématiques de la communication, des émotions, de la motivation, du management et de l'efficacité professionnelle et personnelle.



J'accompagne également des personnes en transition professionnelle.



J'interviens auprès d'entreprises, d'écoles et de particuliers.

J'interviens également en free-lance au sein de Cabinets RH.



Passionnée par le fonctionnement humain, je travaille avec des outils reconnus : Analyse Transactionnelle, Théorie des Organisations d'Eric BERNE, PNL, Méthode DISC...

Je suis Coach Professionnelle certifiée depuis 2008 et adhère au Code de Déontologie de la SF Coach.

















Mes compétences :

Vente

Conseil

Bilan de compétences

Développement personnel

Coaching

Accompagnement

Formation

Management

Ressources humaines

Communication

Transition professionnelle