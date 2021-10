Philippe CHESNEAU

Le métier de Coach est pour moi la synthèse d’un parcours de vie en deux parties.



Dans un premier temps, j’ai vécu des expériences professionnelles ou j’étais plus confronté à des problèmes techniques et matériels qu’humain. Cela m‘a permis de développer tout mon côté pragmatique. Cette période à aboutie aux responsabilités de chef d’entreprise.

Un constat c’est alors imposé à moi : mes expériences et mes compétences n’allaient pas vraiment être très utiles dans le domaine des relations humaines, pourtant essentielles dans la réussite d’une société.

Pour manager des hommes, je me devais de les comprendre mais aussi explorer mes difficultés face à ce mystère qui est l’humain. C’est à partir de ce moment là, que j’ai entrepris un travail de développement personnel.



En m’investissant pleinement dans cette seconde partie de mon parcours, j’ai bénéficié du meilleur laboratoire de recherche et d’application : moi-même.

J’ai du entreprendre une véritable chirurgie de l’âme pour finalement retrouver mon intégrité et ma congruence. Au cours de cette rencontre avec moi-même, j’ai proposé des services à la personne pour améliorer leur bien-être physique et mentale.



Je peux désormais mettre maintenant toute cette richesse au service de mes clients. Je propose des prestations entre pragmatisme et humanisme et j’ai beaucoup de satisfaction à observer l’évolution d’un être humain. Une évolution qui va être naturellement bénéfique non seulement à la personne mais aussi à tout son environnement.



Au-delà des différentes approches du Coaching (Ecoute active, le champ de l’expérience, les techniques PNL, l’AT, la CNV, ...), ma particularité est dans ma capacité à être à l'écoute du langage du corps (psychosynthèse, professeur de yoga) mais aussi à mettre en lumière les incongruences de la personne à travers des perceptions intuitives afin de l’aider à révéler tout son potentiel. Un coaching positif et chaleureux pour développer, au cœur de la relation, une dynamique de réussite.



Mes compétences :

GESTION DU STRESS

GESTION PME

COACHING PROFESSIONNEL SOUTIEN ET ACCOMPAGNEM