Mathilde PETIT

De Juil. 1997 à aujourd'hui : Le Parisien et Aujourd’hui en France



Juin 2007 : Chargée de Communication Externe et Partenariats

Organisation d’évènements externes (rencontres lecteurs-personnalités, petits-déjeuners presse), mise en place de partenariats visibilité marque, création d’invitations,Maquettage du journal interne, gestion des citations médias, rédaction de contrats d’échange marchandise, suivi et réservation d’espace publicitaire dans le journal.



Juin 2003 : Assistante Communication Interne

Gestion de l’outil Intranet et du journal interne hebdomadaire, rédaction, affichage, revue de presse quotidienne et organisation d’évènements internes (soirée interne...).



Janv. 2002 : Assistante documentaliste au service de Documentation Texte

Recherche pour les journalistes et réorganisation du système de classement des biographies.



Juillet 1997 : Employée Télex de nuit au Secrétariat de Rédaction National et Régional

des quotidiens Le Parisien et Aujourd’hui en France



De Fév. à Août 2007 : ARVAL, filiale de leasing du Groupe BNP Paribas

Chargée de Communication Interne (Mission du DESS)

Gestion quotidienne du site Intranet, rédaction d’articles pour la newsletter hebdomadaire, créations graphiques (affiches, album photo...), participation à la création du journal interne, analyse de la refonte de l’Intranet et organisation du Séminaire et d’évènements internes.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Communication

QuarkXPress

Communication interne