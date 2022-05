Mathilde PHILIPPE

J'ai obtenu mon DUT Gestion des Administration et des Entreprises en juin 2017.

Actuellement, je viens de rentrer dans l'Université The University of West of Scotland (UWS) pour obtenir à le fin de l'année un double diplôme français/étranger.

Par la suite je souhaiterais intégrer en IAE en Master RH.

Si mon profil vous intéresse vous pouvez également me consulter et me connaître plus via mon blog professionnel à l'adresse suivante :

https://sites.google.com/site/44philippemathilde/



Mes compétences :

Administratif

Droit du travail

Paie

Microsoft Excel

Microsoft Word