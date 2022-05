Mathilde PIED

Diplômée d'un Master en Marketing de NEOMA Business School, ex ESC Rouen, mes diverses expériences professionnelles et projets tutorés m'ont permis de développer les compétences suivantes :

Développement Produits & Packaging, Etudes et veille, PLV, Marketing Digital.



Voici 5 bonnes raisons de travailler avec moi :



- Ma polyvalence : Mes expériences professionnelles dans des services variés m'ont permis d'acquérir des compétences en Marketing Produit, Marketing Digital, Communication, Import / Export, Logistique... Cela m'aide a coordonner mes projets avec les différentes équipes.



- Ma ténacité: Je ne fais pas les choses à moitié, j'entreprends le nécessaire pour faire avancer les projets et respecter les deadlines.



- Mon goût pour les challenges : Ma traversée de l’Amérique est une bonne illustration de ma témérité.



- Ma créativité : J'aime innover, trouver des solutions à des problèmes. En cuisine, j'aime tenter de nouvelles recettes en mettant en pratique mes connaissances en "Food Pairing".



- Ma capacité à négocier et convaincre : Dans le monde professionnel, je sais rentrer en empathie avec mes interlocuteurs et développer des arguments pour les convaincre.



Mes compétences :

Community Management

Facebook

LinkedIn

Twitter

Google Analytics

WordPress

SAP ERP

HTML

Feasibility Studies

Webmarketing

Étude de marché

Veille concurrentielle

Développement produit

Cascading Style Sheets

SAP

SPSS