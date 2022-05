Mathilde POULAIN

Je connais bien le monde de l’entreprise. En effet, après l’obtention d’un bac scientifique obtenu en 2010 j’ai obtenu un BTS « Management des Unités Commerciales » (MUC) en 2012 puis une licence professionnelle « Management des Organisations » en 2013 et un Master 2 « Marketing et Communication » en 2015.



Ces deux dernières formations se sont déroulées dans les cadres respectifs de l’apprentissage et de la professionnalisation à la Société Française de Céramique où j’ai été en charge de différentes fonctions administratives clés dont une étude sur la stratégie de l’entreprise.



Mes deux stages de BTS MUC concernaient respectivement un magasin de prêt-à-porter féminin haut de gamme et une agence immobilière, où j’ai pu gérer de façon autonome la communication de l’entreprise.



J’ai souhaité améliorer mon niveau d’anglais par des cours intensifs et un cursus business au community college de Santa Monica (SMC), pendant un an.



De retour des USA, j’ai entrepris la recherche d’un emploi pouvant mettre en valeur mes compétences acquises en gestion, communication et marketing. Au titre d'un CDD de 10 mois, j'ai intégré une concession Yamaha où toute la gestion administrative m'a été confiée (remplacement maternité prolongé).



Je suis désormais disponible et ouverte à toute proposition.



Mes compétences :

WordPress

Sphinx Software

Microsoft Office

Internet

Final Cut Pro

Aperture

Adobe Photoshop