Mathilde PRIOU

// Gestion de projet multimédias

• Planification des projets et estimation des budgets

• Rédaction des documents de production et coordination des équipes de production

• Organisation des prestations externes (intégration, développement, tournages, shootings, pressage DVD)

• Suivi commercial au quotidien sur le plan opérationnel

• Analyse des besoins et recommandations avant-vente



// Relations Presse

Organisation de voyages de Presse, rédaction de communiqués, réalisation de dossiers de Presse



//Conception Web

maquettes fonctionnelles, ergonomie, conception-rédaction



Mes compétences :

Art

Arts

Audiovisuel

Communication

Création

Culture

Culture web

Histoire

Histoire de l'art

Internet

Multimedia

Publicité

Web