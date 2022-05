Mathilde QUEGUINER

J'ai 20 ans, j'ai eu mon Baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion en juin 2015.

J'ai suivie une plate-forme d'orientation professionnelle pour valider mon projet professionnel qui est aide médico-psychologique.

Actuellement je suis en formation d'accompagnant éducatif et social.



Mes compétences :

- Répondre à leurs demandes

- S'adapter à différentes situations

- Faire preuve de patience

- Accueillir des publics

- Définir leurs besoins

- Faire preuve d’écoute

- Collaborer en équipe

- Accompagner les personnes au quotidien

- Appliquer des consignes