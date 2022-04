Farouk BELIBEL

- Architecte de formation avec une expérience dans la conception, suivi et coordination de chantiers.



- Possédant un bagage technique, un sens du relationnel qui permet de préserver et optimiser la qualité du projet aussi bien en phase conception qu’en phase de réalisation.



- Aptitude avérée à évaluer les coûts et les délais.



- Compétences démontrées à application stricte des clauses techniques spécifiques.



- Capacité à dominer les aspects techniques et logistiques de la construction.



- Capacité à exprimer des pensées d'une manière claire et concise……



Mes compétences :

Microsoft Office

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD

Archicad