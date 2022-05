Actuellement Chargée de communication identité visuelle et outils, Altran France



Mes compétences :

Gestion de projets

Photoshop

Planification

Indesign CS6

Illustrator

Reporting et pilotage

Créative

Esprit d'équipe

Rigoureuse

Communication et Marketing

Editorial / PRINT

Bilingue Allemand

Pack Office + PAO/CAO