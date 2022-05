Editeur de progiciels et prestataire de services informatiques , itnovem. est spécialisé dans le domaine du transport (ferroviaire et multimodal) avec une double expertise fonctionnelle et technique.



Nos offres stratégiques sont regroupées en trois grandes familles :

- Traçabilité : Géolocalisation ferroviaire via GPS (locomotives, wagons, engins de travaux).

- Progiciels métiers : Pour les acteurs du transport ferroviaire et multimodal de marchandises.

- Calcul environnemental Impact CO2 de la prestation de transport (décret français d'affichage environnemental du 1er octobre 2013) et reporting client personnalisé.



Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter : mathilde.raboine@itnovem.com



N’hésitez pas à venir visiter notre site web pour en découvrir davantage sur nos offres et services : http://www.itnovem.com



Mes compétences :

Sérieuse

Organisation

Ecoute & Initiative