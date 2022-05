Je suis une élève de première générale au lycée Théas (82). J'aime beaucoup la musique car je fais du piano et du trombone. Je fais également du scoutisme depuis la 5ème et cette année, je suis chef de patrouille.

Curieuse, j'aime beaucoup apprendre et découvrir sans cesse de nouvelles choses. Je m'intéresse particulièrement aux matières scientifiques, surtout à la physique-chimie.