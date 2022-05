Mathilde RAMILLIEN

Je suis à la recherche d'un poste dans les domaines des arômes alimentaires, de l'industrie agroalimentaire ou en analyse sensorielle.

J'ai terminé mon Master professionnel à l'ISIPCA. J'ai effectué mon apprentissage chez Solvay dans un laboratoire d'applications d'arômes alimentaires. J'animais un panel d'analyse sensorielle, je faisais des analyses chimiques sur les arômes et je les appliquais dans différentes matrices alimentaires.

J’ai obtenu une licence professionnelle des Métiers de la Chimie de Formulation en alternance, où j’ai découvert la formulation au sein d’un laboratoire R&D en réalisant des essais pour une application de forage pétrolier. Durant mon stage de DUT j’ai travaillé dans le milieu des arômes alimentaires en synthétisant des molécules. Une année de licence en Ecosse me donne une bonne maitrise de l’anglais courant et technique.



Mes compétences :

Analyse sensorielle

Applications d'arômes

Analyse chimique

Formulation