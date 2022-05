Mathilde REDON

Environnementaliste généraliste et écologue de formation, je dispose de 7 ans d’expérience dans l’étude et l’évaluation de l’environnement et de la biodiversité. J’interviens en appui sur différents types de dossiers environnementaux pour vous aider à faire face aux pics d’activité ou vous apporter une compétence momentanément indisponible en interne. De façon non exhaustive, j’interviens sur des évaluations environnementales, des études d’impact et d’incidence, dans le développement et la mise en œuvre de méthodes d'évaluation et de suivi de la biodiversité, ou dans le développement de projets de territoire en lien avec le développement durable.

En fonction des besoins, je peux vous apporter un appui ponctuel ou sur du plus long terme dans les domaines suivants :

- Évaluations (stratégiques) environnementales de schémas, plans, programmes, documents d’urbanisme

- Volet environnemental des projets d’aménagement du territoire – Trame verte et bleue

- Appui au montage de projets de territoire dans le cadre du développement durable

- Diagnostic / suivi de la biodiversité – mise en place de tableaux de bord d’indicateurs

- Études d’impact et d’incidence : volet environnemental

- Appui à la réponse aux appels d’offre pour des études environnementales.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Cartographie SIG

Pédagogie

Travail en équipe

Étude d'impact

Organisation du travail

Diagnostic environnemental

Indicateurs de biodiversité

Évaluation environnementale

Analyse de données