Roland THEAUD

En activité depuis 12 ans dans le domaine des inventaires de milieux naturels, dont 5 ans en tant qu’indépendant, Roland Théaud accompagne ses clients, investisseurs privés, organismes publics sur le thème des milieux naturels.



Il réalise des prestations pour des associations, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat dans les domaines biogéographiques alpin et continental puis méditerranéen, atlantique, dans une moindre mesure.



- Inventaires floristiques et phytosociologiques,

- Cartographie des habitats naturels,

- Rédaction d’études d’impact (volets flore, végétations, habitats, zones humides)

- Délimitation de zones humides, avec sondages et analyses pédologiques

- Compétences en systèmes agropastoraux, gestion forestière

- Connaissances élargies dans certains domaines : droit de l’environnement, agronomie, gestion d’espaces naturels, aménagements paysagers.



Il s’intéresse à l’amélioration des connaissances des végétations dans le massif du Jura, en Suisse et dans les Alpes du nord, en lien avec des projets transfrontaliers franco-suisses (biologie de la conservation – trames - réserves, écologie de la restauration), sur tous les milieux naturels.



Mes compétences :

Inventaires phytosociologiques

Typologie de végétations

Docob

SIG

Plan de gestion