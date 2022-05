Mathilde REMBERT

Spécialiste de la formation professionnelle continue, dans tous ses aspects (juridiques, pédagogiques, administratifs et commerciaux), je recherche un poste dans ce domaine, en service formation, organisme de formation, OPCA, fédération ou branche professionnelle.



Depuis 15 ans, mes différentes expériences m'ont permis de conduire des projets de formation dans des secteurs professionnels variés, et pour toute sorte de publics : jeunes et adultes, salariés et demandeurs d'emploi, tous niveaux de qualification.



J'ai travaillé aussi bien dans l'économie sociale que dans le secteur privé à but lucratif et la fonction publique.



Mes compétences :

Formation de formateurs

Animation de réseau

Conseil en formation et process RH

Management d'équipe

Management de projet

Accompagnement individuel

Formation professionnelle continue

Droit du travail

Communication