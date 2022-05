Mathilde RENVERSADE

Curieuse de tout, je sais faire preuve de grandes capacités d'autonomie et d'adaptabilité. J'aime le travail d'analyse et de réflexion, et suivre un projet de sa conception à sa réalisation. Durant mes expériences j'ai été amenée à rencontrer diverses entités et équipes avec des problématiques spécifiques, ce qui m'a permis d'aborder des enjeux de communication riches (réputation, institutionnel, financier, interne ...) et d'être en contact avec différentes parties prenantes (journalistes, salariés, élus, clients). Ce que j'aime dans mon métier c'est être à l'écoute, comprendre et accompagner les questions et les objectifs d'une entité. C'est offrir des solutions "cousues main" en accord avec une culture interne.

Ce que je cherche chez un employeur ce sont des valeurs, une identité forte, et la possibilité d'en apprendre toujours plus au contact des autres.



Compétences informatiques : Pack Office, HTML, CSM (Spip, Wordpress), Google Analytics, Indesign



Mes compétences :

Conseil en communication

Médias sociaux

Études qualitatives

RH 2.0