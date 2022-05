Mathilde RICHARD

Http://babelouedmaroc.com/ afrikamath@hotmail.fr



A la croisée des cultures Marocaine et Francaise, l'Ecolodge Bab el Oued Maroc Oasis a vu le jour dans le Sud du Maroc, à Tamnougalt (Vallée du Draa) en avril 2010.



Fruit d'une rencontre et d'un échange interculturel ,le metissage se ressent ici a chaque instant,que ce soit coté conception,décoration , ambiance , cuisine, musique ... Tout vous invite au depaysement, a la douceur de vivre ,et à la rencontre de ce Sud marocain si cher a nos coeurs...



En creant Bab el Oued , notre souhait etait de faire decouvrir une autre facette du Maroc.Un Maroc authentique encore préservé et tres nature, celui des Oasis et des Berbères Amazigh.

Conjuguant art de vivre et art de la terre, le retour aux sources est certain...aussi avons nous fait le choix du Bio, tant pour la construction( habitations bioclimatiques) que pour la cuisine (issue du potager et du verger Bio de Bab el Oued ).



Le voyage se doit d'etre un echange , une découverte,tant culturelle que sportive,aussi organisons nous des Trekks et des balades culturelles dans les Oasis,le Ksar de Tamnougalt datant du 16eme Siècle,le Sahara...



L'Ecolodge Bab el Oued Maroc est lauréat des Trophées Tourisme Responsable Maroc 2012, organisés par le ministère du tourisme , la fondation Mohamed 6 et L'Office National du Tourisme Marocain , thématique "Environnement"

Bab el Oued est également le seul établissement touristique de la Vallée du Draa labellisé Green Key , et ce depuis 2012.



Solidement engagé dans un tourisme responsable et durable , Bab el Oued est le 1 er projet ecotouristique de la réserve de Biosphère des Oasis du Sud Marocain, classé patrimoine mondial par l'UNESCO .

Bien plus qu'un hébergement, ce lieu dédié a l'agri tourisme est la base idéal pour une retraite de plusieurs jours à la découverte du patrimoine ancestral de la Vallée du Draa et au mode de vie oasien .







