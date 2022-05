Mathilde RICKLIN

Etudiante en 4ème année d'ingénierie d'affaires, je suis à la recherche active d'un contrat d'alternance à partir de septembre 2020 pour une durée de 1 an pour clôturer ma dernière année en étude supérieure. (Bac +5)



Je suis une étudiante sérieuse et capable d'une grande adaptabilité dans mon travail.



Mes précédentes expériences très enrichissantes m'ont permis de solidifier les bases enseignées à l'ETSA (Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires) afin d'être totalement autonome dans les tâches confiées.



Mes compétences :

Chimie industrielle

Biotechnologies

Stratégie digitale

Communication

Management commercial

Gestion financière

Energie

Marketing

Industrie

Maintenance industrielle

Stratégie commerciale