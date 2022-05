Raphaël RICKLIN

Ingénieur Consultant chez Extia, je travaille en modélisation mathématique sur le développement d'un logiciel de modélisation pour IFP - Energies Nouvelles.



Je suis diplômé de l'ENSEIRB-MATMECA en filière modélisation mathématique et mécanique. J'ai notamment effectué mon stage de fin d'études chez Safran Herakles en combustion spatiale. Et plus particulièrement en tri-dimensionnement, amélioration des méthodes numériques, et parallélisation d'un code de calcul aux petites échelles de la combustion du propergol. A travers mes options et mes stages, je me suis donc spécialisé en énergétique, algorithmique, calcul scientifique et calcul haute performance.



Mes compétences :

MPI

Fortran 90

Programmation C++

Calcul Haute Performance

Calcul scientifique

JAVA

Modélisation numérique

Combustion

Modélisation

Algorithmique

Fortran

HPC

Simulation

Mathématiques

Spatial

Mécanique