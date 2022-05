Mathilde RIDON

Collaboratrice depuis 11 ans dans cette même agence de Reims, j'ai débuté mon expérience sur le marché des particuliers.



Aujourd'hui, spécialisée sur le marché des entreprises, professionnels et syndics professionnels, ma mission est de :



- gérer et développer notre portefeuille de clients et de prospects



- analyser les besoins et proposer des solutions d'assurance adaptées



Mes compétences :

Déterminée

Motivée

Organisée

Disponible

Persévérante