Mathilde ROBION

Issue d'une formation en tourisme d'affaires à l'Université d'Angers (ESTHUA), j'ai débuté ma carrière professionnelle chez American Express Meetings & Events à Paris en évoluant sur des comptes pharmaceutiques. Mon engagement et mon travail m'ont permis d'acquérir la confiance nécessaire auprès de l'entreprise pour pouvoir travailler à distance depuis ma ville natale : Nantes. Après deux belles années de collaboration, j'ai intégré l'agence Skippage, spécialiste du voyage incentive et DMC sur la région Bretagne. (remplacement congé maternité).



Forte de ces expériences et aux vues de la conjoncture actuelle, j'ai monté mon auto-entreprise dans le but de proposer mes compétences et mon expertise aux agences et entreprises : sourcing, montage de recommandations, organisation et gestion des événements et accompagnement des groupes. Je me tiens à votre disposition pour toutes informations.



Bien cordialement,



Mathilde







Mes compétences :

Tourisme d'affaires

Communication

Hôtellerie

Coordination de projet

Tourisme

Event manager

Event

Chef de projet