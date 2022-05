Vincent CHAVINIER

Passionné à la fois de web, de stratégie et de création, je suis responsable de l'antenne Angevine de l'agence 404. Mon poste est très orienté conseil en stratégie digitale auprès des partenaires (agence de communication, web agency) et des prospects/clients. Poste avancé de l'agence Nantaise, je bénéficie du soutien d'une équipe complète de consultants spécialistes dans différents domaines du webmarketing : #seo #smo #redaction #sea #linking #emailing #ergonomie



Parallèlement je suis chargé de cours en social media, référencement et email marketing.

Passionné d'innovation et de création, je suis ex publicitaire (chargé du pôle digital de reymann communication) et ex co-fondateur de la start-up defibasket.fr, je garde un grand intérêt pour l'innovation, la création et l'entrepreneuriat.



Mes compétences :

Stratégie web social

Community management

Publicité en ligne

Web marketing

Stratégie cross canal

Gestion de projet

Marketing viral

Communication

Chef de projet web

HTML

CSS

Evenementiel