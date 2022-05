• Animation et coordination de projets de territoire.

• Conception et animation de travaux collaboratifs et documents de communication.

• Analyse prospective et définition de stratégies en concertation.

• Suivi administratif et financier des procédures.

• Rédaction et mise en forme de rapports, évaluation et notes de synthèse.





Mes compétences :

Animation de réunions

Recherche de financement

Rédaction de contenus

Politiques publiques

Développement durable

Animation réseaux