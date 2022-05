Mathilde ROLANDO

Suite à l'obtention du baccalauréat économie et social spécialité mathématiques, je me suis orientée vers un DUT informatique. En effet, ce secteur est, selon moi, un secteur d'avenir. De nos jours, l'informatique est un milieu en expansion qui ne cesse d'évoluer et d'innover. Nous en avons besoin dans tout ce que nous faisons, que ce soit professionnel ou personnel. Il était important pour moi d'appuyer mes connaissances et compétences informatiques avec un diplôme.



Le DUT informatique est un diplôme assez général dans son domaine. Il est souvent conseillé de poursuivre les études ensuite pour mieux se spécialiser. En effet, il aborde différents aspects de l'informatique: la programmation, l'architecture des ordinateurs, le réseau et la base de données. Ce dernier est celui qui m'a le plus intéressée. C'est pourquoi, suite à l'obtention de ce diplôme, j'ai décidé de me spécialiser en choisissant une licence professionnelle ressources documentaires et bases de données option management des ressources numériques.



La licence professionnelle management des ressources numériques me permet d'avoir une double compétence et d'allier l'informatique et le milieu de la documentation. De plus, étant passionnée de musique et de cinéma, un diplôme en documentation peut ouvrir les portes d'une médiathèque dans laquelle la gestion des CDs et des DVDs est essentielle. Selon moi, des connaissances en informatique peuvent être un plus dans ce milieu. En effet, savoir gérer une base de données est devenu indispensable dans un centre documentaire, surtout si celui-ci dispose d'un nombre important de ressources.



Durant mon cursus à l'IUT de Montpellier, j'ai aussi suivi une formation de webmestre sur six mois. Elle m'a permis de découvrir la programmation orientée web ainsi que l'ergonomie et le design des sites internet.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Graphisme et Ergonomie des sites Internet

CSS

Design

HTML

PHP

SQL

Adobe InDesign