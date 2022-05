Mathilde ROQUE

Mathilde, danseuse de claquettes et actrice en devenir !

Ces secteurs étant peu porteurs, je préfère mettre mes compétences de gestion de projet, de management et de conception de produits digitaux au service d’une entreprise ambitieuse dont les valeurs ne se vivent pas que sur le papier. Je gère le temps, les délais, les budgets et les équipes avec rigueur mais toujours avec le sourire.

Organisée et initiatrice de mouvement, j’aime créer des ambiances de travail efficaces et pleines d’entrain.

Je recherche aujourd’hui un poste de chef de projet digital dans une entreprise active où les challenges s’enchaînent et où l’humain occupe une place centrale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Access

Excel

Autocad

Mind mapping

Word

Arcgis

Anglais

Espagnol

Wordpress

Jira

Management

Responsive Design

Android