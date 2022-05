Mathilde ROSE

Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de 3ème assistante réalisateur sur un long métrage ou une série télévisée. J'ai pu acquérir de l'expérience grâce à un stage de plus de 6 mois sur une série pour France 2. Je suis extrêmement motivée et prête à donne le meilleur de moi même.

Je suis aussi disponible pour faire de la régie ou du renfort mise en scène. N'hésitez pas à me contacter ! :-)



- Septembre 2013 : Assistante régisseur adjoint, "Les folies Bergères" de Marc Fitoussi.

- Aout 2013 : Renfort régie, "Diplomatie" de Volker Schlondorff.

- Aout 2013 : Blocage, "LUCY" de Luc Besson.

- Juillet 2013 : Renfort mise en scène, "FASTLIFE" de Thomas N'jigol.

- Aout 2012 Mars 2013 : Stage mise en scène, EGO PRODUCTIONS. Série KATZ, 6X52' , 3 mois de prépa, 3 mois de tournage.

- 2012: Réalisatrice du film "Change tes couleurs", tournage RED, film de 15 minutes.

- 2012 : Réalisatrice pilote série "ALZ" , société de production : "Trajectoire Givrée"



Mes compétences :

Assistant réalisateur

Mise en scène

Réalisateur

Audiovisuel

Cinéma