Je m'appelle Mathilde Roux et j'ai 22 ans.



En recherche constante de nouveaux projets, j’ai obtenu une licence professionnelle en alternance avec l’entreprise Metro Cash and Carry de Nice. Lors de cette formation, réalisée à l’ISEM de NICE, j’ai effectué les missions d’un manager de rayon, avec le suivi des stocks, la gestion des salariés, et le merchandising des rayons.



A la fin de ma licence, toujours en quête de développement professionnel, j'ai décidé de venir travailler à Paris. Le but était de découvrir un autre domaine d'activité.



Grâce à mes cherches, je suis depuis Juillet 2019, assistante de direction dans la maison d'Edition d'Albin Michel.



La motivation et la ténacité m’ont permis d’obtenir le Premier Prix au Concours de l’Excellence Commerciale, qui s’est déroulé en Janvier 2017. Le jury avait retenu mon implication dans la création d’un montage vidéo et mon discours expliquant les tâches effectuées lors de mon stage de commercial. J’ai également participé au 4L Trophy, en février 2017. A cette occasion, j’ai élaboré avec ma coéquipière des panneaux publicitaires qui ont permis de concrétiser le budget total en 10 mois.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Montage vidéo

Réseaux sociaux

Microsoft Office