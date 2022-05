Mathilde ROUYER

Diplômée de Sciences-Po Paris et de la Sorbonne (master de lettres), j'ai travaillé pendant cinq ans comme responsable de la communication au sein d’entreprises et d’ONG.



Parallèlement, je me suis orientée vers l’enseignement, intervenant régulièrement auprès d’étudiants préparant des concours, d’enfants en échec scolaire et d’adultes illettrés.



Les réalités que j'ai côtoyées m’ont poussée à prendre la plume pour réfléchir et témoigner. Formée dans les ateliers d’écriture d’Aleph, j'ai écrit un premier roman (sortie en mars 2012).



Forte de mes expériences, et animée d’un désir de partager mon goût de l’écriture, c’est avec enthousiasme que j'anime des formations en entreprise sur ce sujet.



Mes compétences :

Animation

Animation d'ateliers

Animation d'ateliers d'écriture

Ateliers d'écriture

Communication

Ecriture

Formation

Rédaction