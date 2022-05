Mathilde ROY

Conceptrice-rédactrice en alternance

Master Chargée d'études en sociologie appliquée consommation communication médias

be.net/mathilderoy



Avant :

CDD rédactrice-webmaster Ifac

Assistance conceptrice-rédactrice - Australie

MBA 1 Conception-rédaction à Sup de Pub

Assistante conceptrice-rédactrice - Altavia

Bachelor création publicitaire à Sup de Pub

Deux années de licence bi-disciplinaire en Information/Communication-Anglais à l'Institut des Sciences de l'Information et de la Communication de Bordeaux. (ISIC)



Et puis aussi :



Organisation éditoriale de la 5ème édition du Colloque Futur Pub

Rédactrice pour le magazine d'art graphique Wide Open de Sup de Pub Bordeaux