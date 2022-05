Mathilde ROY

Passionnée par les nouvelles technologies, la communication et le marketing j'ai obtenu une licence professionnelle en Marketing et technologies de l'information et de la communication.



Grâce à cette formation et à mes stages je suis maintenant capable de gérer les réseaux sociaux, créer et organiser des jeux-concours, rédiger des articles sur le web, gérer un site e-commerce en front et back office, gérer des partenariats et les RP, participer à l'élaboration d'une campagne de référencement, créer des supports de communication.



Je suis une personne souriante, motivée, organisée, ponctuelle, sérieuse et j'aime travailler en équipe.

J'aime voyager, la mode, la photographie et le design.



Je pratique l'équitation depuis l'âge de 7 ans, je sors en compétition de CSO et dressage amateur. C'est un sport qui m'a permis d'apprendre à me dépasser, il m'a également appris la rigueur et la confiance. Grâce à ce sport j'ai également développé mon esprit de compétition.



Mes compétences :

Photoshop

Magento e commerce

HTML

Suite Microsoft Office

Premiere

Wordpress

Illustrator

E-marketing

Communication

E-communication

Comunity manager

Rédacteur web

Web

E-commerce

Referencement naturel et payant