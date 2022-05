Mathilde RUSSO

Forte d'une solide expérience de plus de 10 ans en agence digitale, je suis aujourd'hui en recherche de missions freelance en agence ou chez l'annonceur afin de compléter mon expertise.

Portée par les nouvelles technologies, j’aime la créativité et l'innovation que propose le multimédia.

Je suis actuellement en charge de la direction du Studio digital e-commerce d'ESV Digital qui compte une vingtaine de personnes reparties sur 5 équipes. Je suis familière avec les problématiques SEO, e-commerce, les CMS tels que Magento, Prestashop et j'ai eu l'occasion de lancer de nombreuses boutiques en ligne.

Je pratique le management depuis 5 ans, véritable passion.



J'ai un parcours scolaire après le Bac orienté digital, avec une sensibilité assez technique. J'ai ensuite fait 3 ans de gestion de projet chez BETC 4D, notamment pour Danone, Vuitton, Lacoste, Pernod Ricard.



J'ai été chef de groupe puis directrice de projets web chez Marcel (groupe Publicis). Je pilotais une équipe de 10 chefs de projets, chefs de groupe et commerciaux sur les comptes Garnier & Vivelle de L'Oréal, Canderel, Vins de Bordeaux. J'étais responsable de la coordination internationale de la marque Garnier dans 34 pays, ce qui m’amenais à beaucoup voyager et à parler anglais. Je m'occupais également de la gestion commerciale et clientèle de la Business Unit.



Je suis passionnée par la dimension managériale de ce métier. J'ai eu la chance de pouvoir suivre des formations SCRUM (méthode AGILE) et des coaching en management qui me permettent d'améliorer mes compétences.



Mes compétences :

Adobe Flash

Communication

PHP

HTML

Adobe Photoshop

Internet