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Mathilde SAKOUVOGUI

BAYONNE

Election législatives 2022

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En résumé

Mes compétences :
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Acrobat Pro
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Entreprises

  • QUIKSILVER - SA NAPALI - STYLISTE SENIOR

    2008 - maintenant # DE FEVRIER 2008 A MAI 2010 / RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT TEXTILE HOMME/FEMME/ENFANT/ACCESSOIRES POUR LES S.M.U.
    # DE MAI 2010 A JUILLET 2012 /RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT TEXTILE HOMME
    # DEPUIS DECEMBRE 2012 / RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT TEXTILE ENFANT POUR QUIKSILVER.
    # TRAVAIL AVEC LES AUTRES REGIONS ( USA/AUSTRALIE/JAPON )
    # RECHERCHES ET SUIVI DE TENDANCES , DE COLLECTION , TEXTILES ET MERCERIES.
    # DESSINS TECHNIQUES , DESSINS COLORES , INFORMATIONS TECHNIQUES
    # TRAVAIL EN EQUIPE AVEC LES GRAPHISTES , ET LES DEVELOPPEUSES DE COLLECTION ET LE MRD
    # ECHANGES AVEC LES FOURNISSEURS , LES AGENTS.

  • HIP UP - SARL FOREVER - STYLISTE / RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ET PRE-PRODUCTION

    2006 - 2008 # RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT MAILLOTS DE BAIN ET TENUE DE PLAGES , ACCESSOIRES ET CHAUSSURES.
    # SUIVI DE TENDANCES , DE COLLECTION , TEXTILES ET MERCERIES.
    # DESSINS TECHNIQUES , DESSINS COLORES , INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LOGICIEL DE GESTION DES MATIERES ET DE LA MERCERIE.
    # TRAVAIL EN EQUIPE AVEC LA GRAPHISTE , ET L'ASSISTANTE STYLISTE.
    # ECHANGES AVEC LES FOURNISSEURS , LES FAÇONNIERS

  • SARL KAVANY - STYLISTE ET DEVELOPPEUSE

    2006 - 2006 # RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT TEXTILES HOMME/FEMME
    # RECHERCHES ET SUIVI DE TENDANCES , DE COLLECTION , TEXTILES ET MERCERIES.
    # DESSINS TECHNIQUES , DESSINS COLORES , INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LA DEVELOPPEUSE.
    # TRAVAIL EN EQUIPE AVEC LE GRAPHISTE , LE RESPONSABLE FINANCIER ET LE PDG BRUNO ASSI
    # ECHANGES AVEC LES FOURNISSEURS , LES AGENTS , TOUJOURS AVEC BRUNO.
    # FOURNISSEURS ET MANUFACTURES BASES EN ITALIE , PORTUGAL.

    EN PLUS ....
    # CREATION ET MISE EN PLACE DES DOSSIERS DE BASE AVEC NOMENCLATURE OU CARTOUCHE , MISE EN PAGE POUR LES FICHIERS DES DESSINS TECHNIQUES NOIR ET BLANC , LES FICHIERS DES COLORATIONS , LES FICHIERS DE DETAILS ET MERCERIES.

Formations

Pas de formation renseignée

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