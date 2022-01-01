Mathilde SAKOUVOGUI

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QUIKSILVER - SA NAPALI
- STYLISTE SENIOR
2008 - maintenant# DE FEVRIER 2008 A MAI 2010 / RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT TEXTILE HOMME/FEMME/ENFANT/ACCESSOIRES POUR LES S.M.U.
# DE MAI 2010 A JUILLET 2012 /RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT TEXTILE HOMME
# DEPUIS DECEMBRE 2012 / RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT TEXTILE ENFANT POUR QUIKSILVER.
# TRAVAIL AVEC LES AUTRES REGIONS ( USA/AUSTRALIE/JAPON )
# RECHERCHES ET SUIVI DE TENDANCES , DE COLLECTION , TEXTILES ET MERCERIES.
# DESSINS TECHNIQUES , DESSINS COLORES , INFORMATIONS TECHNIQUES
# TRAVAIL EN EQUIPE AVEC LES GRAPHISTES , ET LES DEVELOPPEUSES DE COLLECTION ET LE MRD
# ECHANGES AVEC LES FOURNISSEURS , LES AGENTS.
HIP UP - SARL FOREVER
- STYLISTE / RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ET PRE-PRODUCTION
2006 - 2008# RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT MAILLOTS DE BAIN ET TENUE DE PLAGES , ACCESSOIRES ET CHAUSSURES.
# SUIVI DE TENDANCES , DE COLLECTION , TEXTILES ET MERCERIES.
# DESSINS TECHNIQUES , DESSINS COLORES , INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LOGICIEL DE GESTION DES MATIERES ET DE LA MERCERIE.
# TRAVAIL EN EQUIPE AVEC LA GRAPHISTE , ET L'ASSISTANTE STYLISTE.
# ECHANGES AVEC LES FOURNISSEURS , LES FAÇONNIERS
SARL KAVANY
- STYLISTE ET DEVELOPPEUSE
2006 - 2006# RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT TEXTILES HOMME/FEMME
# RECHERCHES ET SUIVI DE TENDANCES , DE COLLECTION , TEXTILES ET MERCERIES.
# DESSINS TECHNIQUES , DESSINS COLORES , INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LA DEVELOPPEUSE.
# TRAVAIL EN EQUIPE AVEC LE GRAPHISTE , LE RESPONSABLE FINANCIER ET LE PDG BRUNO ASSI
# ECHANGES AVEC LES FOURNISSEURS , LES AGENTS , TOUJOURS AVEC BRUNO.
# FOURNISSEURS ET MANUFACTURES BASES EN ITALIE , PORTUGAL.
EN PLUS ....
# CREATION ET MISE EN PLACE DES DOSSIERS DE BASE AVEC NOMENCLATURE OU CARTOUCHE , MISE EN PAGE POUR LES FICHIERS DES DESSINS TECHNIQUES NOIR ET BLANC , LES FICHIERS DES COLORATIONS , LES FICHIERS DE DETAILS ET MERCERIES.