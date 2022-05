Mathilde SANCHEZ

J'ai commencé mon initiation artistique par le flamenco, les claquettes et la danse Contemporaine à la Dance Factory de Lisbonne. Mon bac « Art » en poche, passé à Seville, je regagne la France et me forme à la danse jazz et contemporaine au centre James Carles de Toulouse. Parallèlement je suis un cursus universitaire et obtiens une licence en Arts Plastiques et un diplôme de Guide Interprète National à l’université de Toulouse II Le Mirail. J'ai suivi des cours de chant et de piano à Music Halle. Choriste chez « Les Compagnons du théâtre », comédienne et danseuse dans la troupe "Théâtre sans façon" de Castres. J'ai travaillé comme technicienne son et lumière pour le spectacle vivant en République Dominicaine. A la mairie de Lautrec et au gouffre de Padirac comme guide touristique. Et comme danseuse pour un cabaret itinérant, pour une compagnie de danse contemporaine appelé « Les Gens Charles », ainsi que pour la création du spectacle « Dual Corps » en collaboration avec l’association « MOIR ». Je suis actuellement chanteuse pour le spectacle "Plantée-là" de Morgane Régus.